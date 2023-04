Si caricano prima di fumare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si caricano prima di fumare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PIPE

Significato/Curiosita : Si caricano prima di fumare

pipe – strumento di comunicazione interprocesso pipe – attacco della pallavolo pipe – altro nome del carattere tipografico barra verticale pipe – tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si caricano prima di fumare : caricano; prima; fumare; Si scaricano sugli smartphone; caricano a testa bassa; Usandole si scaricano ; Li riscaldano i panettieri e caricano a testa bassa; Si scaricano discolpandosi; Molti la presentano in farmacia prima di pagare; La prima ballerina classica; Si sceglie prima di girare un film; Fervono prima della partenza o della festa; La prima parola della Divina Commedia; Erba per profumare i ravioli; Cartello ricorrente nei locali: __ fumare ; In Italia non può guidare, fumare né bere alcolici; Un trucco spesso da sfumare ; fumare , ma con la sigaretta elettronica; Cerca altre Definizioni