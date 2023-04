Caratteristiche fiere che si tengono in dicembre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratteristiche fiere che si tengono in dicembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : MERCATINI DI NATALE

Significato/Curiosita : Caratteristiche fiere che si tengono in dicembre

Millenaria, il più favorevole punto d'incontro. durante l'anno si tengono tantissime fiere specializzate nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'alimentazione... Nome dei mercatini fu cambiato in christkindlmarkt, ossia mercatino del bambino gesù. altri antichi e storici mercatini di natale sono quello di norimberga... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Caratteristiche fiere che si tengono in dicembre : caratteristiche; fiere; tengono; dicembre; Sono caratteristiche quelle di Zone, nel Bresciano; Roditore dalle caratteristiche borse guanciali; caratteristiche fabbriche di Murano; Centro urbano con specifiche caratteristiche ; Simbolo fatto di immagini caratteristiche ; È volante nelle fiere ; Tra le fiere è il più fiero; Un alfiere vessillifero; fiere zza; Sponsorizza un prodotto in fiere e punti vendita; Si tengono nel guardaroba; Contengono ... ammoniaca; I riservati tengono alla propria; Contengono profumi o medicine; Contengono i vinaccioli; Una meta di chi va al mare a dicembre ; Quella di Gesù si festeggia a dicembre ; Il 25 dicembre ... a Parigi; La Santa del 13 dicembre ; Gli intenti buoni del 31 dicembre ;