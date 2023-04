Un carattere inclinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un carattere inclinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORSIVO

Significato/Curiosita : Un carattere inclinato

Minuscolo solo dal xix secolo in poi. l'obliquo (o tondo inclinato) è un carattere inclinato, ma privo di lettere corsive, con la f non discendente e... Scrittura corsiva. disambiguazione – se stai cercando una tipologia di articolo giornalistico, vedi corsivo (giornalismo). in tipografia il corsivo, detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

