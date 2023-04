Il capoluogo del Tirolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo del Tirolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INNSBRUCK

Significato/Curiosita : Il capoluogo del tirolo

Significati, vedi tirolo (disambigua). coordinate: 46°54'57.6n 11°12'21.6e / 46.916°n 11.206°e46.916; 11.206 il tirolo (in tedesco e ladino: tirol) è una regione... Stai cercando l'omonimo distretto austriaco, vedi distretto di innsbruck-land. innsbruck (in dialetto tirolese innschprugg, in ladino dispruch e in italiano...