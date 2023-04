La capitale della Lituania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale della Lituania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VILNIUS

Significato/Curiosita : La capitale della lituania

capitale provvisoria della lituania (in lituano laikinoji sostine) è stata la designazione ufficiale riservata alla città di kaunas in lituania durante... vilnius (pronuncia[·info]; in russo: , vil'njus oppure , vil'na; in polacco wilno; in tedesco wilna; in yiddish , wilne), in italiano...