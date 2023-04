La capitale del Perù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale del Perù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIMA

la regione nel xvi secolo e vi stabilì un vicereame, che comprendeva la maggior parte delle colonie sudamericane, con la sua capitale a lima. il perù... lima (afi: /'lima/; pronuncia spagnola: ['lima]) è la capitale e la città più grande del perù. si trova nelle valli dei fiumi chillón, rímac e lurín, nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La capitale del Perù : capitale; perù; La capitale della Mongolia; La capitale del Madagascar; Ha per capitale Juneau; capitale colombiana; La capitale del Belgio; In perù e in Inghilterra; Gli antichi sovrani peruviani detronizzati dagli Spagnoli; Il perugino giurista medievale; Il perugino fra i massimi giuristi medievali; Regnarono nel perù ; Cerca altre Definizioni