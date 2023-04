I capi da lavare con cura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I capi da lavare con cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DELICATI

Significato/Curiosita : I capi da lavare con cura

Indicazioni: lavare ad alta temperatura tutta la biancheria, i tappeti, i copridivani, le lenzuola, i coprimaterasso e le federe dei cuscini lavare ad alta... È delicato è un singolo del cantante italiano zucchero fornaciari, pubblicato il 5 febbraio 2007 come terzo estratto dall'album in studio fly. il brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

