Si calzano per le discese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si calzano per le discese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Si calzano per le discese

Monte nuovo, per ritornare indietro si può ripercorrere all'inverso il sentiero principale per il quale si era venuti; oppure (se si calzano scarpe con... Stai cercando altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si calzano per le discese : calzano; discese; Le calzano le ballerine; I pescatori li calzano di gomma; Si calzano su piste innevate; Si calzano per lunghe discese; Li calzano i pugili sul ring; discese del sole all orizzonte; Fa le discese zigzagando; discese di barbari; Si calzano per lunghe discese ; Attrezzi per discese sulla neve; Cerca altre Definizioni