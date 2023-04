Calò alla testa degli Unni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calò alla testa degli Unni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTILA

Significato/Curiosita : Calo alla testa degli unni

Betica e la cartaginense alla testa di foederati visigoti ma viene sconfitto in battaglia da re rechila. 447 attila, re degli unni, invade di nuovo i balcani... Significati, vedi attila (disambigua). disambiguazione – "re attila" rimanda qui. se stai cercando il personaggio animato, vedi bowser. attila (395 circa –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

