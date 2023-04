I calciatori spesso li fanno in montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I calciatori spesso li fanno in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RITIRI

Significato/Curiosita : I calciatori spesso li fanno in montagna

Cinque attaccanti e, in teoria, cinque centrocampisti, che secondo le parole dell'allenatore, dovrebbe condurre in confusione i calciatori avversari tramite... Una speciale indulgenza per i fedeli che partecipano a ritiri spirituali mensili. durante i ritiri spirituali, favoriti dalle meditazioni, dalla lettura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I calciatori spesso li fanno in montagna : calciatori; spesso; fanno; montagna; Contrasto fra calciatori ; Una squadra di calciatori ; Così erano detti i calciatori italo-stranieri; Lo sono i calciatori Thiago Alcántara e Rafinha; I calciatori più giovani; È spesso col legata a un monitor; Atterra spesso a Vancouver e Montreal; Lo mette spesso in bocca il bambino; Si indossa spesso per andarci; Nome spesso accoppiato con Luigi e Paolo; fanno cocenti i conti; fanno i calcoli a proprio danno; Un affanno da curare; fanno parte del parentado; Le fanno gli autobus; Casa di cura in montagna ; montagna che erutta; Ama la montagna ; Cade spesso in montagna ; Una capanna di montagna ;