Bevanda turca all anice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda turca all anice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAKI

Significato/Curiosita : Bevanda turca all anice

Raki (in turco raki, ascolta[·info] in lingua turca ottomana: ) è una bevanda spiritosa all'anice turca, ottenuta da un distillato a base di mais, o... Il raki (in turco raki, ascolta[·info] in lingua turca ottomana: ) è una bevanda spiritosa all'anice turca, ottenuta da un distillato a base di mais... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Bevanda turca all anice : bevanda; turca; anice; bevanda portentosa; Una bevanda simile al te; bevanda in bustine; La tipica bevanda spagnola; bevanda miracolosa; Città turca con il nome di un supereroe; Piatto di origine turca ; Città turca affacciata sul Bosforo; Città turca che sorge nell Anatolia centrale; Popolo di lingua turca stanziato nell Asia centrale; Aperitivo che sa d anice ; Intensamente profumati comei semi dell anice ; Un aperitivo che sa di anice ; Il genere di piante dell anice ; Aperitivo dal gusto di anice ; Cerca altre Definizioni