Un bersaglio per le gare di tiro a volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bersaglio per le gare di tiro a volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PIATTELLO

Significato/Curiosita : Un bersaglio per le gare di tiro a volo

Il tiro con l'arco è uno sport di antiche origini. diverse, nelle gare nazionali e internazionali, sono le prove che contraddistinguono questa disciplina... Una ben precisa forma di tiro al piattello, che consiste nel colpire in volo un bersaglio piatto, chiamato piattello, da una determinata distanza con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

