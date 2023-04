Atterra spesso a Vancouver e Montreal - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atterra spesso a Vancouver e Montreal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AIR CANADA

Significato/Curiosita : Atterra spesso a vancouver e montreal

All'aeroporto di vancouver, dove due caccia americani scortarono un boeing 747 di air china proveniente dall'aeroporto internazionale di pechino e diretto a san francisco... L'aeroporto internazionale di vancouver. air canada venne fondata il 10 aprile 1937 con il nome di trans-canada airlines (tca) tramite un decreto del governo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Atterra spesso a Vancouver e Montreal : atterra; spesso; vancouver; montreal; Vince quando atterra l avversario; Il tubo di stoffa a strisce bianche e rosse che, negli aeroporti, facilita la manovra di atterra ggio; Un campo d atterra ggio molto limitato; Punta si atterra a Palermo; Emettono segnali luminosi d ausilio ai piloti in fase d atterra ggio; Lo mette spesso in bocca il bambino; Si indossa spesso per andarci; Nome spesso accoppiato con Luigi e Paolo; È spesso ... senza peso; Chi vi sale spesso chiede una spinta; Lo Stato con Toronto e vancouver ; Gli abitanti di Montreal o vancouver ; Stato con vancouver ; Porta in volo a montreal ; La regione canadese in cui si trova Montréal; Lo è per diritto chi nasce a montreal : __ canadese; Gli abitanti di montreal o Vancouver; Cerca altre Definizioni