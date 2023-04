L astrologo francese autore delle Centurie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L astrologo francese autore delle Centurie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NOSTRADAMUS

Significato/Curiosita : L astrologo francese autore delle centurie

Dal cielo. l'astrologia in sé è menzionata solo due volte nella prefazione e 41 volte nelle centurie. nella quartina 71 della ottava centuria egli esplicitamente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nostradamus (disambigua). nostradamus, pseudonimo di michel de nostredame, alle volte notre dame... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : L astrologo francese autore delle Centurie : astrologo; francese; autore; delle; centurie; Li trae l astrologo ; La previsione dell astrologo ; Interessa l astrologo per i segni; Il Fox noto astrologo ; Un astrologo che fu celebre per i pronostici; La parola francese ; Noto formaggio francese ; L aviatore francese che fu il primo trasvolatore del Mediterraneo; Fu un azienda francese del settore petrolifero; Una località francese ; Lo godono le persone autore voli; Il Celso autore latino del trattato De Medicina; Francesco, il noto sociologo autore del libro Gli invidiosi; Lo storico romano autore degli Annali; autore di drammi; Disegni a lato: la somma delle due figure; Sigla rossa sulla targa delle autopompe; La Festa delle luci o dei lumi ebraica; Gli avanzi delle filande; Vino bianco delle Marche; Nella legione romana era composto da due centurie ; Espresse in centurie le sue profezie; Unità militare romana, composta da due centurie ; Cerca altre Definizioni