Assegnò il pomo d oro a Venere - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PARIDE

Un confronto tra la venere de' medici e venere italica, ovvero tra il classico e il neoclassico, e dirà della prima: "lusinga il paradiso in questa valle... Altri significati, vedi paride (disambigua). paride (in greco antico: p, páris; in latino: paris), detto anche alessandro o paride alessandro, è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Assegnò il pomo d oro a Venere : assegnò; pomo; venere; È in calce all assegno; Un tipo d assegno; Resta a riprova dell assegno emesso; Il contrassegno dell auto; Procrastinare un assegno; Ne è originario il pomo doro; I pomo dori in scatola; Una varietà di pomo dori; pomo dori in scatola; Diede il pomo d oro a Venere; Lo era venere ; Era la venere degli egizi; La più formosa era Giunone, la più bella venere ; Al largo di Portovenere ; L amena insenatura spezzina tra Lerici e Porto venere ; Cerca altre Definizioni