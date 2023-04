L arnese con cui si conferisce brillantezza alle foglie d oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arnese con cui si conferisce brillantezza alle foglie d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRUNITOIO

Significato/Curiosita : L arnese con cui si conferisce brillantezza alle foglie d oro

Bulino, brunitoio e raschietto permette molte gradazioni di tono da sviluppare. il raschietto è uno strumento triangolare fine, e il brunitoio ha una punta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

