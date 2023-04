Ardono nelle processioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ardono nelle processioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CERI

Significato/Curiosita : Ardono nelle processioni

Presenze demoniache che congiurano contro il santo, mentre sullo sfondo ardono misteriosi incendi (richiamo evidente al fuoco di sant'antonio); esse segnarono... La festa dei ceri si svolge a gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre ceri coronati da statue di santi: sant'ubaldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ardono nelle processioni : ardono; nelle; processioni; ardono per poco; ardono per chi li frega; ardono per voto; ardono in chiesa; Danno una mano nelle avversità; Sono tre nelle parallele; Sono basse nelle cripte; Si pescano nelle mattanze; di litio, nelle batterie; Si portano nelle processioni ; Si portano accesi nelle processioni ; Cerca altre Definizioni