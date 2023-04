Antichissimo strumento a corda arabo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichissimo strumento a corda arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UD

Significato/Curiosita : Antichissimo strumento a corda arabo

Naturali; adsr; adsr s.a. artificiali. suoni ottenuti negli strumenti a corda isolando i s.a. attraverso lo sfioramento della corda con la mano in determinati... Provincia italiana ud – codice iso 3166-2:gy di upper demerara-berbice (guyana) ud – codice iso 3166-2:it della provincia di udine (italia) ud – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

