Antichi recipienti a doghe - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : STAI

Atto a contenere altri oggetti, o sostanze. i contenitori utilizzati per contenere sostanze liquide o materiali granulari vengono detti recipienti. gli... Pensami/stai è un singolo a 45 giri inciso da julio iglesias nel 1978 ed estratto dall'album sono un pirata, sono un signore. il disco, uscito su etichetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Antichi recipienti a doghe : antichi; recipienti; doghe; Tavoletta per i calcoli in uso fin dall antichi tà; Erano sacri per gli antichi Egizi; Furono antichi abitatori dell Italia del Sud; Circondavano gli antichi borghi medievali; Gli antichi abitanti dell Apulia; recipienti per il mosto; recipienti per acciughe; recipienti per la vendemmia; recipienti enologici; recipienti ornamentali; Un artigiano che sa mettere insieme cerchi e doghe ; Fabbricanti di recipienti a doghe ; Fabbricante di recipienti a doghe ; Recipiente a doghe ; In molti letti la sostituiscono le doghe ; Cerca altre Definizioni