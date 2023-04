Animale come la verdesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale come la verdesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SQUALO

Significato/Curiosita : Animale come la verdesca

la verdesca (prionace glauca (linnaeus, 1758), conosciuto anche come squalo azzurro, è uno squalo appartenente alla famiglia carcharhinidae che abita acque... Disambiguazione – "squalo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi squalo (disambigua). selachimorpha è un superordine di pesci cartilaginei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Animale come la verdesca : animale; come; verdesca; L animale che erige dighe con rami e tronchi; L animale della fattoria che grugnisce; Un animale con gli aculei; L animale più fifone; Gli animale tti nei materassi; Triste come una giornata di autunno; Si dice di occhio piccolo e infossato come quello del maiale; Un artista come oderisi da gubbio; Gli artisti come il dantesco Oderisi da Gubbio; Un pittore come l Oderisi da Gubbio citato da Dante; Cerca altre Definizioni