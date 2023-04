Ad Amburgo lo capiscono tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ad Amburgo lo capiscono tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEDESCO

Significato/Curiosita : Ad amburgo lo capiscono tutti

Indietro nel 1981; usando una tabella oraria dei treni, albus e scorpius capiscono che è il 30 ottobre, un giorno prima di halloween, la notte in cui voldemort... tedesco – inerente alla germania tedesco – lingua tedesco – appartenente al gruppo etnico dei tedeschi domenico tedesco – allenatore italo-tedesco attualmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

