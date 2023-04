Alpinisti legati assieme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alpinisti legati assieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORDATA

Significato/Curiosita : Alpinisti legati assieme

Conseguenze letali. per ridurre il pericolo legato alle conseguenze di una caduta di norma due o più alpinisti si uniscono in una cordata, costituendo ciascuno... A proprio rischio: leggi le avvertenze. una cordata in conserva corta di alpinisti su un nevaio la cordata è un gruppo di due o più arrampicatori o alpinisti...