Agrume da cui si ricava una bibita amarognola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agrume da cui si ricava una bibita amarognola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHINOTTO

Significato/Curiosita : Agrume da cui si ricava una bibita amarognola

chinotto. la terme di crodo, produce la bevanda "chinotto soda" solo con chinotti di savona. anche la coca-cola ha lanciato in italia il suo chinotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

