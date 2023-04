Si aggiunge in molte bibite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aggiunge in molte bibite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COLORANTE

Significato/Curiosita : Si aggiunge in molte bibite

Per le bibite; dell'acetato di cellulosa, principalmente per le pellicole fotografiche; dell'acetato di polivinile per le colle da legno e in molte fibre... Commons contiene immagini o altri file su colorante colorante, su sapere.it, de agostini. (en) colorante / colorante (altra versione), su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si aggiunge in molte bibite : aggiunge; molte; bibite; aggiunge re un collegamento a una pagina web; aggiunge re zucchero a una bevanda; aggiunge valore al fondo; aggiunge re denaro in un conto corrente bancario; aggiunge CV al motore; aggiunge re olio, sale, ecc..; molte voci insieme; molte sono sperdute nei mari; molte hanno il tappo a strappo; molte plice, non unitaria; molte , parecchie; molte notizie arrivano attraverso di esso; bibite asprigne; Cerca altre Definizioni