Afferrato con un gancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Afferrato con un gancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UNCINATO

Significato/Curiosita : Afferrato con un gancio

Seconda di cosa sia, coda di coniglio, fiocco o bandiera, che è appeso a un gancio sull'antenna poco distante dal perimetro della giostra. per poter raggiungere... Sinistra) e vista latero-distale (a destra) dell'osso uncinato della mano sinistra. l'osso uncinato (o amato), detto così perché dalla sua superficie sporge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Afferrato con un gancio : afferrato; gancio; È fallo per essere afferrato ; afferrato ; Un gancio acuminato; gancio acuminato; Il gancio da tavolo in cui infilare una tracolla; Subdolo gancio destro; Il gancio per il rimorchio; Cerca altre Definizioni