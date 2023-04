Un affanno da curare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un affanno da curare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosita : Un affanno da curare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere...

Altre risposte alla domanda : Un affanno da curare : affanno; curare; Un... po di affanno ; Rende il respiro affanno so; Respiro affanno so; L affanno del trepidante; Dal respiro affanno so; Assicurare un impiego; Cagionare, procurare ; curare , sanare; Piccolo choc elettrico per curare le aritmie; curare , medicare, riportare in salute; Cerca altre Definizioni