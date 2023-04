Acuire la vista o il cervello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acuire la vista o il cervello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGUZZARE

Significato/Curiosita : Acuire la vista o il cervello

Improvviso, come dover affrontare una lotta o l'inizio di un processo infiammatorio, e viene anche allertato per acuire la capacità di ragionare. in sintesi, le... Tragiche circostanze, il giovane secondino non si perde d'animo e decide di aguzzare l'ingegno, fingendosi un detenuto come gli altri. nel tentativo di ottenere...