Le vocali in rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Le vocali in rosa Rosa Balistreri (Licata, 21 marzo 1927 – Palermo, 20 settembre 1990) è stata una cantautrice e cantastorie italiana. The OA è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense Netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su Netflix il 16 dicembre 2016. Creata e prodotta da Brit Marling e Zal Batmanglij, la serie è la loro terza collaborazione. Gli episodi sono diretti da Batmanglij e la serie è prodotta da Plan B Entertainment e Anonymous Content. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le vocali in rosa : vocali; rosa; Le vocali in pace Le vocali degli accenti! Paolo, in vocali! Le vocali in pezzi Amare senza vocali Una varietà di rosa Rubirosa, il celebre playboy degli Anni 50 La salmonata ha carni rosa Arbusto sempreverde con fiori rosa e bianchi Il monte del Plateau rosa Cerca altre Definizioni