Vocali in calce - Cruciverba

Ostuni ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[o'stuni]; Stune in dialetto ostunese) è un comune italiano di 30 079 abitanti della provincia di Brindisi in Puglia, e un noto centro turistico.

Æ (minuscolo: æ) è un grafema composto dalle lettere a ed e; inizialmente nata come una legatura, è stata introdotta come a lettera vera e propria in vari alfabeti tra cui l'islandese, il faroese, il norvegese e il danese. Era usato anche in svedese antico prima di essere sostituito con ä. Oggi, l'alfabeto fonetico internazionale lo usa per rappresentare il suono "a" nella parola inglese "cat". Le varianti diacritiche includono , , , , Æ`, æ`, Æ^, æ^, , , Æ~, æ~.