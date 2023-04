Una tivù di sole news - Cruciverba

tivùsat è una piattaforma radiotelevisiva satellitare gratuita creata dalla società a responsabilità limitata italiana Tivù diffusa tramite la flotta satellitare Hot Bird a 13 gradi est di Eutelsat Communications.

CNN (acronimo di Cable News Network) è un'emittente televisiva statunitense all-news visibile via cavo nell'America centro settentrionale e, grazie alla tecnologia satellitare e IPTV, in tutto il resto del mondo. Fondata nel 1980 da Ted Turner e Reese Schonfeld, è una divisione della Warner Bros. Discovery. Il network è noto per essere il primo canale all-news al mondo ad essere stato attivato.