Truffatore al gioco - Cruciverba

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (Ocean's Eleven) è un film del 2001 diretto da Steven Soderbergh, rifacimento della pellicola Colpo grosso del 1960.

Il baro, nel gioco, è colui che opera scorrettezze al fine di assicurarsi un miglior risultato, intenzionalmente al di fuori o addirittura contro le regole; l'attività del baro, nella maggior parte dei casi, non è resa palese agli altri. Il baro è persona in genere invisa ai normali giocatori, in quanto impedisce il regolare svolgimento del gioco.