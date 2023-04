Un tipo di dolore che interessa l orecchio - Cruciverba

Il dolore rappresenta il mezzo con cui l'organismo segnala un danno tissutale. Secondo la definizione della IASP (International Association for the Study of Pain - 2020) e dell'Organizzazione mondiale della sanità, il dolore «è un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella associata a) un danno tissutale potenziale o in atto».

L'otalgia è un dolore dell'orecchio legato a patologie che colpiscono altri apparati: il dolore derivato da alterazione auricolare è invece detto "otodinia".