Lo Stato con Chicago - Cruciverba

Chicago Fire è una serie televisiva statunitense in onda sulla NBC creata da Michael Brandt e Derek Haas e prodotta da Dick Wolf, trasmessa dal 10 ottobre 2012.

L'Illinois ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/illi'nis/; in inglese , Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['n]; AFI :Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/i.li.nwa/ ; è uno Stato federato del Midwest degli Stati Uniti d'America. Confina a nord con il Wisconsin, a sud con il Kentucky, ad ovest con l'Iowa e il Missouri e ad est con l'Indiana. Per un breve tratto a nord-est l'Illinois confina col lago Michigan. La capitale è Springfield. Con 12.880.580 abitanti, è lo stato più popoloso del Midwest e il quinto degli Stati Uniti. Circa il 65% della popolazione dello stato vive nell'area metropolitana di Chicago, uno dei più grandi centri industriali e finanziari del mondo, il secondo più grande centro industriale del paese, dopo Los Angeles, e il secondo più grande centro finanziario della nazione, dopo New York.