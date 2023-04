Sostanza corrosiva - Cruciverba

Una sostanza viene definita corrosiva, o caustica, quando distrugge o danneggia in maniera irreversibile un materiale con cui viene a contatto.

In chimica, un acido è una molecola o ione in grado di donare uno ione idrogeno H+ (acido di Brønsted-Lowry), o in grado di formare un legame covalente con una coppia di elettroni (acido di Lewis).