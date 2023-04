Sono uguali nella statura - Cruciverba

La statura (dal latino statura(m), da status, "stato", "condizione") è l'altezza corporea dal suolo al vertex, il punto più alto della testa quando questa venga tenuta in maniera da rendere orizzontale il piano, che passa per i forami uditivi e per il margine inferiore dell'orbita sinistra. Essa è dunque un carattere somatico che esprime l'ordine di grandezza del parametro massimale del corpo umano, cioè la lunghezza che va dalla testa alla pianta dei piedi. Viene ...

Ta' Qali è un largo altopiano situato nel centro dell'isola di Malta che dà il nome al villaggio omonimo.