Sono uguali in catalogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali in catalogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AO

Significato/Curiosita : Sono uguali in catalogo Il catalogo delle donne (in greco antico: a at, gynaikôn katalogos) è uno dei tre poemi di Esiodo, suddiviso in cinque libri. Sigle Africa orientale

Avanguardia Operaia – partito politico italiano

– partito politico italiano Australian Open – torneo di tennis del grande slam

– torneo di tennis del grande slam Azienda Ospedaliera

Adults Only - classificazione della ESRB per giochi vietati ai minori di 18 anni Codici AO – Codice vettore IATA della russa Avia Nova dal 2009 (della australiana Australian Airlines fino al 2007)

AO – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Angola

AO – Codice ISO 3166-2:IT della Valle d'Aosta (Italia)

AO _ Ambient Occlusion Informatica .ao – dominio di primo livello dell'Angola Meteorologia Arctic Oscillation – fenomeno meteorologico correlato al Vortice polare Altro Ao – Divinità immaginaria dell'ambientazione Forgotten Realms

– Divinità immaginaria dell'ambientazione Ao – un personaggio dell'anime e manga Naruto

– un personaggio dell'anime e manga AO – hull classification symbol di OILER – nave ausiliaria

– nave ausiliaria AO – targa automobilistica di Aosta (Italia)

Ao – simbolo chimico dell'Ausonio Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ao» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Sono uguali in catalogo : sono; uguali; catalogo; Possono offuscare la mente sono dovuti all eroe I 200 sono gialli sono separate dalla S sono uguali nella statura Sono uguali nella statura Sono uguali nel perimetro Il crostaceo le ha uguali Ha indicazioni uguali a quelle della morfina I marinai le hanno uguali L oggetto nel catalogo dell asta L esiodeo catalogo delle donne Articolo... in catalogo Sono uguali nel catalogo catalogo costituito da fogli mobili Cerca altre Definizioni