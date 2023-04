Sono tre in parallele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tre in parallele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELLE

Significato/Curiosita : Sono tre in parallele I vangeli sinottici (dal greco syn, "insieme", e opsis, "visione") sono i tre vangeli di Matteo, Marco e Luca. Vengono chiamati così perché se si mette il testo dei tre vangeli su tre colonne parallele, in uno sguardo d'insieme (sinossi) si notano facilmente molte somiglianze nella narrazione, nella disposizione degli episodi evangelici, a volte anche nei singoli brani, con frasi uguali o con leggere differenze. Mary Elle Fanning (Conyers, 9 aprile 1998) è un'attrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

