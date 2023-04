Sono dovuti all eroe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono dovuti all eroe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONORI

Significato/Curiosita : Sono dovuti all eroe Un eroe (Qahreman) è un film del 2021 scritto e diretto da Asghar Farhadi. Riccardo Onori (Prato, 26 marzo 1969) è un chitarrista, compositore e produttore discografico italiano. Storico chitarrista di Jovanotti, considerato un cardine del suo gruppo, ha all’attivo collaborazioni con artisti italiani e internazionali, fra cui Stefano Bollani. Dopo decine di album in cui è accreditato come musicista o compositore, a settembre 2018 ha pubblicato il suo primo disco solista Sonoristan. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

