Il segnale di fermata agli incroci - Cruciverba

Fisica

Stop squark – in supersimmetria, subparticella associata simmetricamente al top quark

Fotografia

Stop – intervallo del valore dell'esposizione

Musica

Stop – traccia dell'album The Wall dei Pink Floyd del 1979

Stop – album dei Pooh del 1980

Stop – brano musicale dei Bang rappresentante della Grecia all'Eurovision Song Contest 1987

Stop – singolo delle Spice Girls del 1998, dall'album Spiceworld

Stop – album dei Plain White T's del 2002

Stop – album di Franco De Vita del 2004

Altro

Stop – segnale stradale di obbligo di fermata e rispetto della precedenza

Stop – rivista italiana

Stop () – film del 2015 diretto da Kim Ki-duk

Stoppa ( stop ) – gioco di carte

Stop – segnale dato dal regista per indicare la fine di una ripresa

Stop – gesto tecnico del calcio con cui un giocatore interrompe la traiettoria della palla per assumerne il controllo

Stop – parte anatomica del cane

