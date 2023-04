La seconda e la nona di Beethoven - Cruciverba

La sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, anche nota come Sinfonia corale, è l'ultima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna, con il contralto Caroline Unger e il tenore Anton Haizinger. Ai primi tre movimenti puramente sinfonici ne segue un quarto che include il coro sui versi dell'ode Alla gioia di Friedrich Schiller.

Farmacologia

En – denominazione commerciale di un farmaco a base di delorazepam

Sigle

EN – abbreviazione per European Norm , Norma Europea (standard europeo); vedi Comitato europeo di normazione

, Norma Europea (standard europeo); vedi Comitato europeo di normazione Esquerda Nacionalista – partito politico regionalista galiziano

Codici

EN – codice vettore IATA di Air Dolomiti

EN – codice FIPS 10-4 dell'Estonia

en – codice ISO 639 alpha-2 della lingua inglese

EN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Enna (Italia)

Linguistica

En – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico 'en – lettera di alcuni alfabeti semitici

– lettera di alcuni alfabeti semitici Lingua en (codice ISO 639-3 enc)

Mineralogia

En – abbreviazione di enstatite

Unità di misura

EN – simbolo dell'exanewton

En – unità di misura usata in tipografia, corrisponde a metà della larghezza di un em

Altro

En – titolo del gran sacerdote del tempio di An ad Uruk

– titolo del gran sacerdote del tempio di An ad Uruk EN – targa automobilistica del circondario dell'Ennepe-Ruhr (Germania)

EN – sigla del treno Euronight

