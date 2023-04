Scrive articoli giornalistici per dare il proprio parere - Cruciverba

Papa Francesco, in latino: Franciscus PP., in spagnolo: Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio (pronuncia italiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ber'go/; pronuncia spagnola Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ße'oljo], [be'oljo]) (Buenos Aires, 17 dicembre 1936), è, dal 13 marzo 2013, il 266º papa della Chiesa cattolica ...

Si definisce opinionista chi disserta su fatti relativi a costume, società, politica, sport. Tale termine è stato tuttavia esteso a tutti coloro che esprimono le proprie opinioni come ospiti fissi in trasmissioni televisive o radiofoniche, senza riguardo alla professione esercitata, o alle competenze sulle materie e gli argomenti oggetto di opinioni. Può anche essere un esponente di una particolare professione, chiamato a esprimere opinioni tecniche, in particolare nello sport (ex calciatori, arbitri, allenatori, eccetera).