Scherzo, celia - Cruciverba

Il fantasma di Canterville (The Canterville Ghost) è un celebre racconto giovanile di Oscar Wilde del 1887 di genere fantastico umoristico. Pubblicato per la prima volta sulla rivista The Court and Society Review, il racconto ebbe un enorme successo e alcuni elementi della storia sono entrati ...

Oliver Twist, o Le avventure di Oliver Twist (Oliver Twist; or, the Parish Boy's Progress), è il secondo romanzo dello scrittore britannico Charles Dickens, pubblicato a puntate mensili sulla rivista Bentley's Miscellany, dal febbraio 1837 all'aprile 1839, con illustrazioni di George Cruikshank, ma apparso in forma di libro già nel 1838. La storia è centrata sull'orfano Oliver Twist, nato in una workhouse per donne e sfruttato come bambino-lavoratore in una ditta di pompe funebri. Dopo la fuga, Oliver giunge a Londra, dove incontra l'Artful Dodger, un ladro membro di una gang di giovani borseggiatori, guidata dal vecchio Fagin.