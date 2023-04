Santuario nella Mecca - Cruciverba

La Mecca ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'mkka/; in arabo: , Makka al-mukarrama, lett. "Makka l'onorata"), è una città dell'attuale Arabia Saudita occidentale, situata nella regione dell'Hegiaz. Capoluogo della provincia omonima, è per antonomasia la città santa (prima ancora di Medina e Gerusalemme) per ...

La Kaba (o al-Kaba; in arabo: , kaba, derivante dal sostantivo kab, 'dado' o 'cubo'), nell'adattamento italiano Caaba o Kaaba (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ka'aba/), è un'antica costruzione situata all'interno della Sacra Moschea, al centro della Mecca (in Arabia Saudita); rappresenta l'edificio più sacro dell'islam.