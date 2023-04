Si salvò per volontà divina dalla totale distruzione di Sodoma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si salvò per volontà divina dalla totale distruzione di Sodoma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LOT

Significato/Curiosita : Si salvo per volonta divina dalla totale distruzione di Sodoma Donatien-Alphonse-François de Sade, signore di Saumane, di La Coste e di Mazan, marchese e conte de Sade - pronuncia francese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[dna'sj~ al'f~s fr~'swa d sad] - conosciuto comunemente come Marchese de Sade ma anche come D.A.F. de Sade e soprannominato Divin marchese (Parigi, 2 giugno 1740 – Charenton-Saint-Maurice, 2 dicembre 1814), è stato uno scrittore, filosofo, ... Lot (in ebraico: - [lo]; in arabo: , lu) è un patriarca della Bibbia, nipote di Abramo (figlio di suo fratello Aran). Nel Corano viene considerato un profeta. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

