Romanzo di Lucy Maud Montgomery, l autrice di Anna dai capelli rossi - Cruciverba

Anna dai capelli rossi, noto anche come Anna di Green Gables, Anna dei tetti verdi, Anna dei verdi abbaini oppure Anne di tetti verdi (Anne of Green Gables), è un romanzo della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery, pubblicato nel 1908 e il primo della saga di Anna dai capelli rossi. Sebbene sia stato concepito come romanzo per lettori di ogni età, con gli anni è diventato un classico della letteratura per ...

Emily della Luna Nuova (Emily of New Moon) è il primo di una serie di romanzi per ragazzi della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery che ha come protagonista Emily Byrd Starr. Il romanzo, pubblicato nel 1923, è stato seguito da Emily cresce (1925) e Emily's Quest (1927), quest'ultimo non tradotto in italiano.