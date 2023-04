Roccia per vasi e pentole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roccia per vasi e pentole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PIETRA OLLARE

Significato/Curiosita : Roccia per vasi e pentole La steatite è una roccia metamorfica, somigliante alla giada, anche se con un aspetto maggiormente polveroso. È conosciuta anche col nome di: Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

