Rivale sportivo - Cruciverba

L'Associazione Sportiva Roma (AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/assoa'jone spor'tiva 'roma/), meglio nota come AS Roma o più semplicemente Roma, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1927 grazie alla fusione di tre squadre, ha come colori sociali il rosso e il giallo, tonalità cromatiche ...

Nazifascismo è un termine che designa unitariamente il nazismo e il fascismo. Nel significato ristretto e più frequentemente utilizzato, esso si riferisce all'occupazione nazista e al collaborazionismo fascista durante la guerra di liberazione italiana. In senso lato, seppur meno utilizzato, descrive in generale l'alleanza tra la Germania di Adolf Hitler e l'Italia di Benito Mussolini.