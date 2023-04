Si riempiono di mosto - Cruciverba

La Quarta Armata d'India (pt 4.ª Armada da Índia) fu allestita nel 1502 per ordine del re Manuele I del Portogallo e posta sotto il comando di D. Vasco da Gama. Fu il secondo viaggio di Gama in India. La spedizione fu organizzata con intento prettamente bellico ai danni della città-stato di Calicut, per vendicare i travagli della Seconda Armata d'India (Cabral, 1500) e il massacro della locale feitoria nel 1500.

Martina Stoessel Muzlera, conosciuta come Tini Stoessel o semplicemente come TINI (Buenos Aires, 21 marzo 1997), è una cantante e attrice argentina, divenuta famosa soprattutto per aver recitato come protagonista nella telenovela Violetta, nella quale interpreta l'omonimo personaggio.