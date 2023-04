Ricevute o ospitate - Cruciverba

L'autodromo di Termas de Río Hondo è un autodromo situato a Termas de Río Hondo, Argentina. Costruito nel 2007, ha ospitato le classi TC2000, Turismo Carretera e Formula Renault. La pista era stata pianificata anche per l'uso nel Campionato mondiale di motociclismo del 2013, per il Gran Premio motociclistico d'Argentina poi posticipato al 2014 per questioni politiche internazionali tra Repsol YPF e il Governo Argentino.

Architettura

Palazzo Accolti – si trova a Firenze in via della Chiesa 41, già 45

Persone

Benedetto Accolti il Giovane (1497-1549) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

(1497-1549) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano Benedetto Accolti il Vecchio (1415-1464) – umanista e giureconsulto italiano

(1415-1464) – umanista e giureconsulto italiano Bernardo Accolti (1458-1535) – poeta e drammaturgo italiano, figlio di Benedetto Accolti il Vecchio

(1458-1535) – poeta e drammaturgo italiano, figlio di Benedetto Accolti il Vecchio Francesco Accolti (1416-1488) – giurista, letterato e umanista italiano, fratello di Benedetto Accolti il Vecchio

(1416-1488) – giurista, letterato e umanista italiano, fratello di Benedetto Accolti il Vecchio Michele Accolti (1807-1878) – missionario gesuita italiano

(1807-1878) – missionario gesuita italiano Pietro Accolti (1455-1532) – cardinale e vescovo cattolico italiano, figlio di Benedetto Accolti il Vecchio

(1455-1532) – cardinale e vescovo cattolico italiano, figlio di Benedetto Accolti il Vecchio Pietro di Fabrizio Accolti (1579-1642) – politico, scienziato e pittore italiano, nipote di Benedetto Accolti il Giovane

Storia di famiglia