Quella delle matite non esplode - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella delle matite non esplode. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MINA

Significato/Curiosita : Quella delle matite non esplode Il 30 marzo è l'89º giorno del calendario gregoriano (il 90º negli anni bisestili). Mancano 276 giorni alla fine dell'anno. Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini (Busto Arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata svizzera. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

